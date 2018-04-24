В Мексике десять членов одной семьи погибли в ДТП

Сразу 10 членов одной семьи погибли в результате ДТП в мексиканском штате Колима, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным спасательной службы штата, трагедия произошла на шоссе между городами Колима и Мансанильо. Причиной аварии стал упавший с трейлера контейнер, в который врезались несколько машин.

Все погибшие ехали в салоне одной из пострадавших машин. Среди жертв ДТП - четверо детей. Еще два человека получили ранения.

Водитель трейлера скрылся с места аварии, отмечает портал DDT Noticias.