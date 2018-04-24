В США госпитализировали Буша-старшего

Экс-президент США 93-летний Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", - говорится в заявлении Макграта в Twitter.

По данным CNN, у Буша обнаружили сепсис, сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. На прошлой неделе из жизни ушла его супруга - Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.