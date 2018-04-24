Семья певца Принса подала в суд на его больницу - ПРИЧИНА

Семья американского певца Принса подала в суд на больницу Иллинойса, где артист лечился за неделю до своей смерти. Об этом сообщает Star Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению наследников певца, при оказывании ему помощи были нарушены необходимые стандарты. Самолет Принса экстренно сел в аэропорту Иллинойса. Певцу требовалась помощь из-за передозировки опиатами.