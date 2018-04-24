Страны G7 призвали Иран прекратить распространение ракетных технологий

Страны G7 призывают Иран играть "конструктивную роль" в регионе и прекратить распространение ракетных технологий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем Иран играть конструктивную региональную роль и настоятельно призываем его прекратить незаконную передачу технологии баллистических ракет государствам и негосударственным субъектам. Мы намерены продолжать нашу работу по противодействию региональному распространению Ираном баллистических ракет и его незаконным поставкам оружия", - говорится в распространенном заявлении глав МИД стран "большой семерки".

В качестве примера такой передачи оружия, включая баллистические ракеты, в заявлении указывается помощь шиитским повстанцам-хуситам в Йемене, где уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook