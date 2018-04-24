В Турции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

В результате землетрясения в турецкой провинции Адыяман на западе страны получили ранения 13 человек. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как нормальное.

Согласно данным СМИ, сегодня из-за последствий землетрясения в провинции Адыяман отменены занятия в учебных заведениях.

Отметим, что сегодня утром в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 километрах к северо-западу от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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