Во Флориде неуправляемый Tesla влетел в спортзал - ВИДЕО

24 апреля 2018 11:05

В округе Паско штата Флорида автомобиль Tesla разбил стеклянную витрину здания, пронёсся по площадке карате-школы, а следом протаранил стену фитнес-клуба. Из-за того, что инцидент произошёл воскресным утром и в тренажёрном зале было мало людей, жертв удалось избежать, сообщает ABC News.

Находившаяся за рулём электромобиля женщина рассказала, что она хотела припарковаться у маникюрного салона. По её словам, она жала по тормозам, однако Tesla продолжала ускоряться, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Во Флориде автомобиль Tesla влетел в здание фитнес-клуба

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az