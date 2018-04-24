Во Флориде неуправляемый Tesla влетел в спортзал - ВИДЕО
24 апреля 2018 11:05 97
В округе Паско штата Флорида автомобиль Tesla разбил стеклянную витрину здания, пронёсся по площадке карате-школы, а следом протаранил стену фитнес-клуба. Из-за того, что инцидент произошёл воскресным утром и в тренажёрном зале было мало людей, жертв удалось избежать, сообщает ABC News.
Находившаяся за рулём электромобиля женщина рассказала, что она хотела припарковаться у маникюрного салона. По её словам, она жала по тормозам, однако Tesla продолжала ускоряться, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
23 Апр. 19:41 14 129
-
23 Апр. 16:19 9 417
-
23 Апр. 19:39 8 551
-
23 Апр. 19:34 8 413
-
23 Апр. 11:30 8 286