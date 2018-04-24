Во Флориде неуправляемый Tesla влетел в спортзал - ВИДЕО

В округе Паско штата Флорида автомобиль Tesla разбил стеклянную витрину здания, пронёсся по площадке карате-школы, а следом протаранил стену фитнес-клуба. Из-за того, что инцидент произошёл воскресным утром и в тренажёрном зале было мало людей, жертв удалось избежать, сообщает ABC News.

Находившаяся за рулём электромобиля женщина рассказала, что она хотела припарковаться у маникюрного салона. По её словам, она жала по тормозам, однако Tesla продолжала ускоряться, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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