Совершивший наезд на пешеходов в Торонто до этого написал пост о безбрачии - ВИДЕО

Алик Минасян перед наездом на пешеходов в Торонто написал пост, в котором заявил, что "началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия". Он также восхищался террористами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

25-летнего Алика Минасяна арестовали на месте происшествия.

В своем посте он упоминал Эллиота Роджера, который в мае 2014 года застрелил и убил шесть человек, ранив еще 14 человек недалеко от кампуса Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Напомним, в результате наезда водителя белого фургона в Торонто погибли 10 человек и 16 получили ранения.

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