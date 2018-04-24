Совершивший наезд на пешеходов в Торонто до этого написал пост о безбрачии - ВИДЕО
24 апреля 2018 12:33 160
Алик Минасян перед наездом на пешеходов в Торонто написал пост, в котором заявил, что "началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия". Он также восхищался террористами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
25-летнего Алика Минасяна арестовали на месте происшествия.
В своем посте он упоминал Эллиота Роджера, который в мае 2014 года застрелил и убил шесть человек, ранив еще 14 человек недалеко от кампуса Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Напомним, в результате наезда водителя белого фургона в Торонто погибли 10 человек и 16 получили ранения.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
23 Апр. 19:41 15 172
-
23 Апр. 16:19 9 564
-
23 Апр. 19:34 8 848
-
23 Апр. 19:39 8 830
-
23 Апр. 22:18 8 060