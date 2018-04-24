ЕС призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать гуманитарное право
ЕС призывает все стороны сирийского конфликта соблюдать международное гуманитарное право и не препятствовать работе представителей организаций, оказывающих помощь мирному населению, заявил во вторник на конференции по поддержке Сирии еврокомиссар Кристос Стилианидес, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференция по Сирии и региону, первый день посвящен работе с НПО.
"Нападения создают гуманитарный вакуум во многих районах, сокращают возможности гуманитарного доступа, и это недопустимо. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право и, главное, позволить сотрудникам гуманитарных организаций сделать их работу", - сказал Стилианидес, выступая на пленарном заседании, посвященном диалогу с НПО и защите мирного населения в Сирии.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Японию сильно тряхнуло
В ПАСЕ приветствуют отставку Саргсяна
Японию сильно тряхнуло
В Баку потеплеет
-
23 Апр. 19:41 15 988
-
23 Апр. 16:19 9 696
-
23 Апр. 19:34 9 150
-
23 Апр. 19:39 9 055
-
23 Апр. 22:18 8 621