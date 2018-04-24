Японию сильно тряхнуло

24 апреля 2018 13:53

Сильное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеослужбу Японии, передает Day.Az.

Эпицентр располагался у полуострова Нэмуро, очаг залегал на глубине 90 километров. По японской семибалльной шкале сила землетрясения составила четыре балла.

Сообщений об ущербе не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az