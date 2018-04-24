Японию сильно тряхнуло

Сильное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеослужбу Японии, передает Day.Az.

Эпицентр располагался у полуострова Нэмуро, очаг залегал на глубине 90 километров. По японской семибалльной шкале сила землетрясения составила четыре балла.

Сообщений об ущербе не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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