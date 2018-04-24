Мощный взрыв испортил день рождения молодой именинницы - ВИДЕО

Шокирующий момент празднования дня рождения молодой девушки несколько дней назад попал в объектив видеокамеры, предположительно, в Тайланде, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодая особа оказалась в самом эпицентре взрыва, когда попыталась задуть свечи на торте. Красные шары мгновенно взорвались и пламя буквально окутало собравшихся за столом приятелей именинницы.

Мощный взрыв был запечатлён неизвестным участником застолья, который опубликовал шокирующий видеоролик на странице развлекательного сообщества в Facebook и не уточнил дальнейшую судьбу девушки и гостей мероприятия.

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