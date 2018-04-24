В России задержан педофил-армянин

В Петербурге задержан 30-летний уроженец Армении, подозреваемый в педофилии, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Сотрудниками правоохранительных органов Адмиралтейского района задержан водитель такси по подозрению в насилии над малолетней родственницей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 20 апреля в полицию района обратилась 32-летняя неработающая петербурженка с заявлением о том, что неустановленный мужчина совершил в отношении ее дочери 2007 года рождения, ученицы 4 класса, действия сексуального характера.

По подозрению был задержан дядя девочки, 30-летний водитель такси. Уроженца Армении подозревают в том, что он в период с декабря 2012 года по март 2018 года в квартире родственников на Садовой улице совершал в отношении несовершеннолетней племянницы насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Кавказец задержан на основании статьи 91 УПК РФ.