Девушка, спасаясь от пожара, сорвалась с пятого этажа - ВИДЕО
24 апреля 2018 17:38 493
В киргизском городе Ош в результате пожара в многоэтажном доме пострадали шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В Сети появились кадры с места инцидента. Очаг возгорания находился на пятом этаже. Местная жительница, спасаясь от пожара, сорвалась с окна высотки. Она получила тяжелые травмы и в настоящее время находится в реанимации.
Отмечается, что с того же окна спрыгнул 30-летний мужчина. У него диагностированы переломы костей ног и позвоночника.
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