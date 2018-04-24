Южная Корея и КНДР отказались от переговоров на высшем уровне

Республика Корея и КНДР договорились во вторник, что не будут проводить дополнительные двусторонние переговоры на высшем уровне в преддверии саммита лидеров двух стран, который пройдет 27 апреля. Об этом со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, если у сторон возникнет необходимость дополнительных консультаций в рамках подготовки к саммиту, они состоятся в среду во время финальной репетиции церемонии встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

Делегация Южной Кореи 5 марта встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны договорились провести встречу глав двух стран.

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