В Сирии после атаки боевиков произошел сильный пожар, есть пострадавшие

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в больнице города Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии, пожар вспыхнул в результате нападения боевиков. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Десять человек пострадали в результате пожара в больнице "Мамдух Абаза" в результате нападений террористов на город Эль-Баас в Эль-Кунейтре", - говорится в сообщении телеканала.

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