Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы

"Если они возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было", - заявил американский лидер в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на RT.

При этом Трамп отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "ужасен".

В январе президент США заявил, что Соединённые Штаты выйдут из СВПД по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки.

Позднее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.