Чавушоглу заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН
Турция выступает за реформирование Совета Безопасности ООН. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
"Мир больше, чем пять стран. Но Совет Безопасности ООН в нынешнем виде - не больше пяти постоянных стран-членов. Функции и повестка СБ ООН отвечают национальным интересам постоянной "пятерки". Подразумевается, что Совет привносит мир, предотвращает массовые убийства. Но обладатель права вето не дает Совету выполнить свои обязательства. Если мы действительно хотим выстроить и удержать мир, Совет Безопасности должен быть более представительным, более транспарентным, более инклюзивным, политически ориентированным и более демократичным", - сказал глава МИД Турции, выступая на форуме Генассамблеи ООН по миростроительству.
В 2013 году c инициативой об ограничении права применения вето "пятеркой" СБ ООН в случае рассмотрения Советом ситуаций, которые имеют признаки преступлений против человечности и геноцида, выступила Франция. Позже соавтором инициативы стала Мексика. Россия не поддерживает подобное предложение. Дипломаты РФ не раз критически высказывались о нем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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