Ученые наткнулись на таинственный корабль, затонувший у побережья - ВИДЕО

Исследователи из Австралийского института морских наук проводили работы у северного побережья Западной Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает портал Naked Science, специалистам удалось найти затонувший корабль на глубине около 60 метров.

По предварительным данным, останки принадлежат кораблю, который затонул в XX веке, однако его происхождение на данный момент остается неясным.

Также специалисты не раскрывают, где именно были обнаружены обломки. Материалы были переданы для изучения в Музей Западной Австралии

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