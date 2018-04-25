Ученые наткнулись на таинственный корабль, затонувший у побережья - ВИДЕО

25 апреля 2018 09:39

Исследователи из Австралийского института морских наук проводили работы у северного побережья Западной Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает портал Naked Science, специалистам удалось найти затонувший корабль на глубине около 60 метров.

По предварительным данным, останки принадлежат кораблю, который затонул в XX веке, однако его происхождение на данный момент остается неясным.

Также специалисты не раскрывают, где именно были обнаружены обломки. Материалы были переданы для изучения в Музей Западной Австралии

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Ученые наткнулись на таинственный корабль, затонувший у побережья

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az