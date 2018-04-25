Фанат "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед матчем с "Ромой" - ВИДЕО

Английского болельщика ударили ножом у бара в Ливерпуле перед матчем Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Рома". Фанату оказали медпомощь, на место происшествия приехала полиция, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Также были зафиксированы еще несколько стычек между болельщиками команд, сообщает ТАСС.

Хозяева в итоге выиграли у римлян со счетом 5:2. Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится через неделю в Риме.

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