Германия выделит миллиард евро на гумпомощь Сирии
Германия намерена предоставить дополнительные средства в размере миллиарда евро для гуманитарной помощи Сирии, сообщается в Twitter министерства иностранных дел ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не должны бросить одних людей в Сирии", - сказал министр иностранных дел Хайко Маас. Германия выделит дополнительный миллиард евро на гуманитарную помощь", - говорится в сообщении ведомства.
В феврале ФРГ сообщили, что выделят 10 миллионов евро Международному комитету Красного креста (МККК) для помощи Восточной Гуте в Сирии. Представитель МИД страны Мария Адебар заявляла, что на восстановление страны с 2012 года Германия передала 3,78 миллиарда евро, из них 1,85 миллиарда - гуманитарная помощь.
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