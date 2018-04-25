В Йемене нашли «доказательство» существования мифического существа - ВИДЕО

В Сети был опубликован ролик, на котором автор заснял якобы настоящего дракона. Ролик был опубликован в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В подписи к видео сказано, что существо якобы было обнаружено в горах Йемена. На кадрах видно, как якобы "настоящий" дракон лежит на земле и не шевелится.

Мнения пользователей относительно ролика разделились - кто-то отметил, что видео "поддельное". Другие же комментаторы решили, что на кадрах - самый настоящий дракон.

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