В Йемене нашли «доказательство» существования мифического существа - ВИДЕО
25 апреля 2018 11:21 263
В Сети был опубликован ролик, на котором автор заснял якобы настоящего дракона. Ролик был опубликован в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В подписи к видео сказано, что существо якобы было обнаружено в горах Йемена. На кадрах видно, как якобы "настоящий" дракон лежит на земле и не шевелится.
Мнения пользователей относительно ролика разделились - кто-то отметил, что видео "поддельное". Другие же комментаторы решили, что на кадрах - самый настоящий дракон.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
24 Апр. 20:22 9 713
-
24 Апр. 13:42 9 585
-
24 Апр. 21:30 6 777
-
24 Апр. 22:52 6 322
-
24 Апр. 19:45 5 722