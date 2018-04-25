В ЕС заявили о приверженности выполнению ядерной сделки с Ираном
25 апреля 2018 11:38 129
Евросоюз будет придерживаться выполнения ядерной сделки с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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