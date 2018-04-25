Администрация президента Южной Кореи опубликовала видеоролик о предстоящем межкорейском саммите - ВИДЕО

В коротком видео показан зал, где пройдут переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и главы Южной Кореи Мун Чже Ина, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Место встречи символично, пограничная деревня Панмунджом на 58-й параллели, разделяющую полуостров на 2 государства. Для переговоров приготовлено здание, причём находится оно южнее границы. Это значит, что лидер Северной Кореи посетит соседнее государство впервые после окончания Корейской войны. Как ожидается, переговоры будут посвящены ограничению ядерной программы Северной Кореи.

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