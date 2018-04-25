Ковбой обезвредил вооруженного грабителя голыми руками - ВИДЕО

В мексиканском городе Монтеррей мужчина в ковбойской шляпе обезвредил вооруженного грабителя в мясной лавке. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал американский телеканал ABC.

На ролике видно, как в помещение заходит молодой человек в капюшоне с пистолетом в руках и наставляет его на кассира, а затем на ковбоя. Однако тот не поддается панике и неторопливо снимает очки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Дождавшись, когда грабитель отвлечется на другого посетителя, мужчина набросился на него, и злоумышленник выронил пистолет и попытался скрыться с места преступления, однако был схвачен сотрудниками магазина.

Арестован ли грабитель и предъявлены ли ему обвинения, не уточняется.

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