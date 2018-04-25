Сильный пожар на нефтескважине в Индонезии, много погибших

25 апреля 2018 15:17

Число погибших при пожаре на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15, еще 43 человека пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о десяти погибших и нескольких десятках пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.

"Мы продолжаем собирать данные о числе погибших, так как пожар пока не потушен", - приводит агентство заявление ведомства.

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