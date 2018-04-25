США отказались от пересмотра ядерной сделки с Ираном

США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему, заявил на пресс-конференции в Женеве помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США не собираются вновь проводить переговоры по СВПД или менять его условия. Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений", - сказал он.

По его словам, цель США - остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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