В Кабуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в столице Афганистана городе Кабул, передает телеканал 1TV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информация о жертвах пока не поступала.

В воскресенье утром взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.