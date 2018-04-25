Катар выделит $100 млн на помощь сирийцам в 2018 году

Катар выделит 100 миллионов долларов в 2018 году для оказания помощи сирийцам, сообщил МИД Катара в микроблоге в социальной сети по случаю открытия международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министерство отметило, что в 2016-2017 году сирийцы получили от Катара помощь в размере 200 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани представляет эмират на конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе.

Двухдневная донорская конференция по Сирии 24 апреля открылась в Брюсселе. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. При этом само правительство Сирии на конференцию не позвали, пригласив представителей различных сирийских НПО, значительная часть которых действует за пределами страны.