Протестующие в Ереване потребовали выбрать премьером Армении Пашиняна

Собравшиеся в Ереване на площади Республики требуют выбрать лидера протестов Никола Пашиняна на пост премьера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один из активистов задал им вопрос: "кого вы хотите в премьеры?" Люди стали скандировать: "Никол! Никол!" Тогда активист пообещал, что в ближайшее время парламент выберет премьера. Митингующие встретили его обещание аплодисментами и радостными криками.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.