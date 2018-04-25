Губернатор Ширакской области Армении подал в отставку

Губернатор Ширакской области Армении Артур Хачатрян подал в отставку после выхода его партии "Дашнакцутюн" из правящей коалиции с Республиканской партией Армении на фоне массовых протестов, сообщает гюмрийский телеканал ГАЛА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Администрация Ширакской области сообщает об отставке губернатора Артура Хачатряна. Он является членом партии Дашнакцутюн", - сообщил телеканал.

Ранее в среду Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции.

В партии подчеркнули, что Национальное собрание должно избрать премьера, пользующегося доверием народа, сформированное им правительство должно работать над снижением напряженности, преодолением политического кризиса, а также обеспечить необходимые условия для проведения внеочередных парламентских выборов.

У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остаётся за РП/

Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент 40 голосов.

Акции против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.