В Украине возобновят выпуск БТР-3 и БТР-4

На ГП "Завод им. Малышева" обновят оборудование и возобновит выпуск военной техники. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным ведомства, в течение года из государственного бюджета будут выделяться деньги на модернизацию производственных мощностей завода имени Малышева. Заказы предприятие имеет - как от Минобороны Украины, так и от иностранных заказчиков - Пакистана и Таиланда.

"Была проведена большая работа по модернизации бронетанковой техники для Вооруженных сил Украины. Тайский контракт, который сегодня завершили, - это одна из возможностей для предприятия развиваться. Эта работа отражается на финансовых показателях завода им. Малышева. Надеемся на дальнейшее развитие предприятия", - отметил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

По словам главы ХОГА Юлии Светличной, сегодня завод является одним из тех предприятий региона, которые демонстрируют динамику развития.

"После убыточных лет, в 2017-м завод вышел на прибыль, сейчас на нем не только своевременно выплачивают зарплату, но и начинают модернизацию производства", - рассказала Юлия Светличная.

Сейчас предприятие работает над возобновлением выпуска легкобронированной техники - БТРов.

"Мы возобновляем линии легкой бронированной техники - планируем выпуск БТР-3 и БТР-4. Уже приобретено все оборудование, смонтировано стендовое оборудование. Этот год у нас не хуже предыдущего, он полностью законтрактован. Более того, есть серьезные наработки на следующий год, о которых я не хотел бы говорить до подписания контракта", - говорит генеральный директор завода Александр Хлань.