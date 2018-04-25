Страны НАТО обсудят противодействие России
Главы МИД стран НАТО на предстоящей в пятницу встрече в Брюсселе обсудят противодействие РФ и увеличение оборонных расходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента.
По его словам, от США на встрече будет присутствовать исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан. Одним из центральных вопросов станет подготовка встречи глав государств стран-членов НАТО 11-12 июля.
Среди других вопросов он назвал противодействие "дестабилизирующим и агрессивным действиям России в Грузии, на Украине и в Сирии".
Еще одной темой станет выполнение обязательств стран НАТО по повышению оборонных расходов до 2% от ВВП, что сделали еще не все страны. В частности, этих показателей еще не достигла Германия, напомнил чиновник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Эдвард Налбандян улетел в Москву для "решения имеющихся проблем"
Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся
Пашинян - бизнесменам: Не суйте нос туда, в чем не разбираетесь
В Армении предотвратили массовый побег из тюрьмы
Эдвард Налбандян улетел в Москву для "решения имеющихся проблем"
Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся
Пашинян - бизнесменам: Не суйте нос туда, в чем не разбираетесь
В Армении предотвратили массовый побег из тюрьмы
Страны НАТО обсудят противодействие России
Турция выступила против планов США увязать поставки С-400 и F-35
В Украине возобновят выпуск БТР-3 и БТР-4
Azərbaycanda tikinti proseduru sadələşib - VİDEO
Пашинян: С этого момента в Армении нет правительства
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri daha da genişlənir - VİDEO
Rayon qeydiyyatlı avtomobillər Bakıya buraxılmır - VİDEO
В Нахчыване открылся Музей соли - ФОТО
Олигарх Царукян жестоко отомстил Саргсяну за свое унижение
В Китае на авиашоу погиб американский летчик
-
25 Апр. 15:58 10 892
-
25 Апр. 11:46 7 716
-
25 Апр. 07:50 6 989
-
25 Апр. 09:56 4 318
-
25 Апр. 10:49 3 507