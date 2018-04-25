Страны НАТО обсудят противодействие России

25 апреля 2018 22:43

Главы МИД стран НАТО на предстоящей в пятницу встрече в Брюсселе обсудят противодействие РФ и увеличение оборонных расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента.

По его словам, от США на встрече будет присутствовать исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан. Одним из центральных вопросов станет подготовка встречи глав государств стран-членов НАТО 11-12 июля.

Среди других вопросов он назвал противодействие "дестабилизирующим и агрессивным действиям России в Грузии, на Украине и в Сирии".

Еще одной темой станет выполнение обязательств стран НАТО по повышению оборонных расходов до 2% от ВВП, что сделали еще не все страны. В частности, этих показателей еще не достигла Германия, напомнил чиновник.

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