Пашинян - бизнесменам: Не суйте нос туда, в чем не разбираетесь
Лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян встретился с представителями Москвы и получил заверения в том, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела Армении.
передает Day.Az со ссылкой на news.am, об этом Пашинян проинформировал на митинге на площади Республики.
Попутно он коснулся нескольких предпринимателей, правда, не называя имен. "И, конечно, есть некоторые люди, бизнесмены, которые считают себя сторонниками Карена Карапетяна, и пытаются представить свою точку зрения как точку зрения Москвы", - заявил Пашинян.
Пашинян обратился к ним со словами: "Со всем уважением, учтите - Армения не торговый центр, предназначенный в аренду. Не суйте нос туда, в чем не разбираетесь. Идите, отдавайте свой бизнес в аренду, и ваши законные интересы будут защищены. Но не смейте считать Армению арендуемой территорией. Прощения не будет никому", - заявил Пашинян.
При этом он сообщил, что к нему обращались представители фракции РПА и сообщили, что готовы голосовать за него как кандидата на пост премьер-министра. "Так что мы не собираемся тратить время понапрасну, мы готовы к переговорам, и они сводятся к мирной передаче власти. Мы готовы на основании этого обсуждать любые вопросы, связанные с временным переходным правительством", - заявил Пашинян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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