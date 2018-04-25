Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся
Митинг оппозиции в центре Еревана завершился, но люди пока остаются на площади Республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Собравшиеся обсуждают заявления своих лидеров, гуляния продолжаются также на соседних улицах, по городу ездят сигналящие машины с флагами Армении. Ожидается, что в 23:00 по местному времени по всему городу пройдет очередная акция "кастрюля-половник", когда недовольные бьют по кастрюлям.
Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста в Ереване в четверг. Он сообщил, что с утра продолжатся забастовки, а вечером вновь состоится масштабный митинг. Также он призвал в полдень остановить автомобили на 20 минут.
Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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