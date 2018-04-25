Эдвард Налбандян улетел в Москву для "решения имеющихся проблем"
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву, сообщил источник в политических кругах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Налбандян находится в командировке. Куда министр отправился с визитом, пресс-секретарь МИД не сообщил.
В среду вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Как сообщили в пресс-службе Кремля, "Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках".
Напомним, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны. Это случилось вскоре после того, как премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку.
Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян в понедельник после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна назначен исполняющим обязанности главы Кабмина.
Накануне лидер протестного движения Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность". Однако руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян сегодня исключил возможность голосования членов фракции за кандидатуру оппозиционного лидера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся
Пашинян - бизнесменам: Не суйте нос туда, в чем не разбираетесь
В Армении предотвратили массовый побег из тюрьмы
Страны НАТО обсудят противодействие России
Эдвард Налбандян улетел в Москву для "решения имеющихся проблем"
Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся
Пашинян - бизнесменам: Не суйте нос туда, в чем не разбираетесь
В Армении предотвратили массовый побег из тюрьмы
Страны НАТО обсудят противодействие России
Турция выступила против планов США увязать поставки С-400 и F-35
В Украине возобновят выпуск БТР-3 и БТР-4
Azərbaycanda tikinti proseduru sadələşib - VİDEO
Пашинян: С этого момента в Армении нет правительства
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri daha da genişlənir - VİDEO
Rayon qeydiyyatlı avtomobillər Bakıya buraxılmır - VİDEO
В Нахчыване открылся Музей соли - ФОТО
Олигарх Царукян жестоко отомстил Саргсяну за свое унижение
В Китае на авиашоу погиб американский летчик
-
25 Апр. 15:58 10 893
-
25 Апр. 11:46 7 722
-
25 Апр. 07:50 6 990
-
25 Апр. 09:56 4 318
-
25 Апр. 10:49 3 507