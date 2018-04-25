Эдвард Налбандян улетел в Москву для "решения имеющихся проблем"

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву, сообщил источник в политических кругах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Налбандян находится в командировке. Куда министр отправился с визитом, пресс-секретарь МИД не сообщил.

В среду вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Как сообщили в пресс-службе Кремля, "Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках".

Напомним, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны. Это случилось вскоре после того, как премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку.

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян в понедельник после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна назначен исполняющим обязанности главы Кабмина.

Накануне лидер протестного движения Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность". Однако руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян сегодня исключил возможность голосования членов фракции за кандидатуру оппозиционного лидера.