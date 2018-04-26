Макрон призвал бороться с «фейковыми новостями»

Президент Франции Эммануэль Макрон выступая в конгрессе США заявил, что нужно бороться с вирусом фейковых новостей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Чтобы защитить демократию, мы должны бороться с распространяющимся вирусом фейковых новостей", - сказал Макрон.

Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власти страны намерены принять закон "против фейковых новостей".

По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении "фейковых новостей", его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.

Она также подчеркнула, что закон нацелен на борьбу с ложными и искаженными новостями, которые распространяют цифровые платформы.