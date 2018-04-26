Макрон призвал бороться с «фейковыми новостями»
26 апреля 2018 00:04 117
Президент Франции Эммануэль Макрон выступая в конгрессе США заявил, что нужно бороться с вирусом фейковых новостей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
"Чтобы защитить демократию, мы должны бороться с распространяющимся вирусом фейковых новостей", - сказал Макрон.
Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власти страны намерены принять закон "против фейковых новостей".
По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении "фейковых новостей", его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.
Она также подчеркнула, что закон нацелен на борьбу с ложными и искаженными новостями, которые распространяют цифровые платформы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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