Макрон призвал бороться с «фейковыми новостями»

26 апреля 2018 00:04

Президент Франции Эммануэль Макрон выступая в конгрессе США заявил, что нужно бороться с вирусом фейковых новостей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Чтобы защитить демократию, мы должны бороться с распространяющимся вирусом фейковых новостей", - сказал Макрон.

Ранее министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власти страны намерены принять закон "против фейковых новостей".

По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении "фейковых новостей", его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.

Она также подчеркнула, что закон нацелен на борьбу с ложными и искаженными новостями, которые распространяют цифровые платформы.

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