Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении

Представители посольства России в Ереване встретились в среду с лидерами протестов Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщили в пресс-службе диппредставительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В посольстве Российской Федерации в Армении прошла встреча с оппозиционными депутатами национального собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем (возглавляемой Пашиняном) партии "Гражданский договор" Тиграном Авиняном. В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армения", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

По данным пресс-службы, российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении.

"Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло", - говорится в сообщении.

Пашинян заявил на митинге в Ереване в среду, что встречался с представителями России и что они заверили его, "что Россия не вмешивается в дела Армении".

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

