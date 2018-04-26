Кандидат в президенты Мексики выступил за возврат в стране к смертной казни

26 апреля 2018 00:31

Кандидат на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах Хайме Родригес Кальдерон по прозвищу "Бронко" высказался за возврат смертной казни в латиноамериканской стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Конституция 1917 года допускает применение высшей меры наказания за ряд преступлений, однако в реальности последняя казнь гражданского преступника в стране произошла в 1937 году, а за военные преступления - в 1961 году. В 2005 году смертная казнь в Мексике была отменена за все виды преступлений.

В ходе поездки в штаты Керетаро и Гуанахуато "Бронко" общался со своими сторонниками по телефону. Один из звонивших поинтересовался, считает ли он правильным введение смертной казни за изнасилование и некоторые другие преступления.

"Конечно, конечно, да", - приводит ответ "Бронко" портал Universal. По его мнению, смертная казнь напугает преступников, поэтому она должна быть возвращена.

Ранее тот же кандидат, имеющий пока невысокий уровень поддержки, предложил отрубать руки людям, ворующим на государственной службе.

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