UNICEF: нужно $1,2 млрд, чтобы все сирийские дети могли ходить в школу

До 1,2 миллиарда долларов требуется, чтобы обеспечить каждому ребенку в Сирии возможность ходить в школу, заявил РИА Новости региональный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Очень важно, чтобы мы с властями и донорами, с которыми мы работаем, смогли отправить в школу каждого мальчика и каждую девочку, будь то в Сирии или в соседних странах. Для этого нужно много средств... Потребуется до 1,2 миллиарда долларов, чтобы достичь этой цели", - заявил Каппелер.

Он отметил, что в Сирии существует нехватка учителей, так как многие покинули страну, "Сегодня треть школ не может использоваться в образовательных целях, так как они разрушены", - добавил Каппелер.

По его словам, несмотря на неблагоприятную обстановку, около пяти миллионов сирийских детей имеют возможность посещать школу. Каппелер поблагодарил доноров и соседние страны за помощь.