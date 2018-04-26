UNICEF: нужно $1,2 млрд, чтобы все сирийские дети могли ходить в школу
До 1,2 миллиарда долларов требуется, чтобы обеспечить каждому ребенку в Сирии возможность ходить в школу, заявил РИА Новости региональный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Очень важно, чтобы мы с властями и донорами, с которыми мы работаем, смогли отправить в школу каждого мальчика и каждую девочку, будь то в Сирии или в соседних странах. Для этого нужно много средств... Потребуется до 1,2 миллиарда долларов, чтобы достичь этой цели", - заявил Каппелер.
Он отметил, что в Сирии существует нехватка учителей, так как многие покинули страну, "Сегодня треть школ не может использоваться в образовательных целях, так как они разрушены", - добавил Каппелер.
По его словам, несмотря на неблагоприятную обстановку, около пяти миллионов сирийских детей имеют возможность посещать школу. Каппелер поблагодарил доноров и соседние страны за помощь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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