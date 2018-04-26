Макрон уточнил позицию Трампа по ядерному соглашению с Ираном
26 апреля 2018 07:21 182
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не поддерживает ядерное соглашение с Ираном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".
"Мне кажется, что он [Трамп] не очень готов ее [сделку] защищать. Я не принимаю это на свой личный счет", - сказал Макрон по итогам переговоров с Трампом.
При этом глава Франции отметил, что странам следует объединить усилия для решения иранской проблемы.
"Наши объединенные усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью", - подчеркнул Макрон.
Ранее сообщалось, что Макрон намерен разработать новое соглашение по ядерной сделке с Ираном. Также он заявлял, что Франция не собирается выходить из ядерного соглашения с Ираном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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