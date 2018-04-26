«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" на своем поле уступила мадридскому "Реалу" со счетом 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Йозуа Киммих на 28-й минуте встречи. Ответный гол на свой счет записал Марсело в концовке первого тайма, Марко Асенсио вывел команду вперед.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч

Бавария (Мюнхен, Германия) - Реал Мадрид (Мадрид, Испания) - 1:2

Голы: 1:0 - Киммих - 28, 1:1 - Марсело - 44, 1:2 - Асенсио - 57