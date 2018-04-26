Талибов призвали сотрудничать с властями Афганистана

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан осудил заявление радикального движения "Талибан" о начале весеннего наступления и призвал талибов* сотрудничать с властями Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы видели заявление "Талибана" о весеннем наступлении. Это заявление подтверждает, что "Талибан"* ответственен за ту небезопасную ситуацию, которая стоит жизни тысячам афганцев ежегодно", - говорится в письменном заявлении Салливана.

Он напомнил, что президент страны Ашраф Гани недавно предложил талибам участвовать в мирном процессе. По словам дипломата, США продолжат поддерживать афганский народ и силы безопасности, которые противостоят "Талибану".

"Как говорил недавно и президент Гани, "Талибан" должны превратить свои пули и бомбы в бюллетени. Они должны баллотироваться на должности. Они должны голосовать. Мы призываем лидеров "Талибана" вернуться в Афганистан из своих иностранных убежищ и конструктивно работать над будущим Афганистана", - подытожил Салливан.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.