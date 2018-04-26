В Канаде во время аварийной посадки у самолета отпал кусок крыла - ФОТО

В Канаде, где ранее не менее 10 человек погибли, еще 16 получили ранения и травмы в результате наезда микроавтобуса на пешеходов, самолет из-за неисправности двигателя совершил аварийную посадку прямо на автомагистраль. Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Самолет приземлился на 36-й улице в Калгари", - говорится в сообщении.

На борту находились шесть людей. Пострадавших нет:

"Пассажиры шокированы, но невредимы", - говорится в сообщении.

Во время посадки у самолета отпал кусок крыла.

Чтобы отбуксировать самолет из аэропорта прибыл специальный подъемный кран.