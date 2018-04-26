В Канаде во время аварийной посадки у самолета отпал кусок крыла - ФОТО
26 апреля 2018 07:31 237
В Канаде, где ранее не менее 10 человек погибли, еще 16 получили ранения и травмы в результате наезда микроавтобуса на пешеходов, самолет из-за неисправности двигателя совершил аварийную посадку прямо на автомагистраль. Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Самолет приземлился на 36-й улице в Калгари", - говорится в сообщении.
На борту находились шесть людей. Пострадавших нет:
"Пассажиры шокированы, но невредимы", - говорится в сообщении.
Во время посадки у самолета отпал кусок крыла.
Чтобы отбуксировать самолет из аэропорта прибыл специальный подъемный кран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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