Роналду стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду достиг уникального результата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Сливочные" одержали победу на выезде над мюнхенской "Баварией" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.об этом

Таким образом, для Роналду эта победа стала 96-й в самом престижном клубном европейском турнире. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший голкипер "Реала", ныне выступающий за "Порту", Икер Касильяс. В его активе 95 побед в Лиге чемпионов.

Для того, чтобы достичь данного результата, Роналду потребовалось принять участие в 154 играх.

Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.