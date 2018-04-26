Роналду стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду достиг уникального результата.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
"Сливочные" одержали победу на выезде над мюнхенской "Баварией" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.об этом
Таким образом, для Роналду эта победа стала 96-й в самом престижном клубном европейском турнире. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший голкипер "Реала", ныне выступающий за "Порту", Икер Касильяс. В его активе 95 побед в Лиге чемпионов.
Для того, чтобы достичь данного результата, Роналду потребовалось принять участие в 154 играх.
Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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