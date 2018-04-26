США испытали баллистическую межконтинентальную ракету
26 апреля 2018 08:05 204
ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба военно-воздушных сил.
Это был первый запуск такого рода в 2018 году, последний состоялся в августе 2017 года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.
Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Запуск был произведен с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
25 Апр. 15:58 11 054
-
25 Апр. 11:46 10 011
-
25 Апр. 09:56 5 295
-
25 Апр. 12:50 4 867
-
25 Апр. 20:50 4 144