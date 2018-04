В США власти задержали одного из самых опасных серийных убийц - ФОТО

В Сакраменто (штат Калифорния) арестовали 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса ДеАнджело, который оказался серийным убийцей, известным по прозвищу "серийный убийца Золотого штата" (неофициальное название Калифорнии, - ред.), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Подозреваемый был идентифицирован властями благодаря совпадению ДНК. Его разыскивали более 40 лет,", - говорится в сообщении.

ДеАнджело обвиняется в 12 убийствах, 45 изнасилованиях и более 120 кражах по всей Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах. Он считается одним из самых опасных убийц штата.

В период убийств ДеАнджело работал полицейским в двух разных отделениях Калифорнии. На момент задержания он жил в пригороде Саркаменто.

Писательница Мишел Макнамара посвятила расследованию поиска убийцы книгу "Я уйду в темноту" (I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer), но умерла в 2016 - книга была закончена другим писателем, которого нанял ее муж. Книга возглавила список бестселлеров New York Times.