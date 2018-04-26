Вор почтой вернул кирпич, украденный из стены храма в Таиланде

26 апреля 2018 08:35

В Таиланде аноним прислал в исторический парк Аюттайя посылку с кирпичом, который он украл из храма Ват Чайваттханарам. Об этом сообщила администрация парка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В посылку вор также вложил свечу, благовонные палочки и письмо с раскаянием. Перевод письма опубликовала местная газета The Nation.

"Я посещал Ват Чайваттханарам и взял домой кирпич. Затем я почувствовал тревогу и заболел без всяких причин. Я бы хотел вернуть кирпич и извиниться за свой поступок, который совершил из-за невежества. Пожалуйста, примите мою благодарность [за помощь с возвратом кирпича на место]. P.S. Я прилагаю благовонные палочки и свечи для обряда прощения", - говорится в письме.

Когда именно мужчина украл кирпич, не уточняется. В посте администрация также предупредила других туристов о том, что кража чего-либо с исторического места будет считаться ущербом.

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