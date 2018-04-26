Названа дата встречи глав КНДР и Южной Кореи
26 апреля 2018 08:17 128
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Джэин встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что после встречи лидеров стран в демилитаризованной зоне, почетная гвардия Южной Кореи сопроводит политиков на место переговоров, которые начнутся в 4.30 по московскому времени. Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран подпишут совместный документ.
РИА "Новости" уточняет, что Ким Чен Ына будет сопровождать его сестра Ким Ё Чен, которая занимает пост начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи с 2015 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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