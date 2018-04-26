В Румынии произошло самое мощное землетрясение за этот год

Землетрясение магнитудой 4,5 баллов по шкале Рихтера произошло в среду вечером в сейсмоактивном горном массиве Вранча в Румынии, где ранее уже было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 балла, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как проинформировали в румынском Национальном Институте Физики Земли, это самое мощное в 2018 году землетрясение на территории Румынии, сообщает Укринформ.

"Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 145 километров. Такие подземные колебания в сейсмоактивном регионе Вранча в определенной степени полезны, так как, благодаря им, земля освобождается от постоянно накапливающейся энергии, но на их основе мы не можем делать прогнозы относительно более мощных подземных толчков", - отметил научный директор Института Физики Земли Мирча Рэдулян.

По его словам, практически невозможно предсказывать ни месяц, ни день, ни тем более часы возникновения мощных землетрясений.