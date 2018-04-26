В Индии школьный автобус столкнулся с поездом: есть жертвы

Не менее 13 школьников погибли и еще восемь получили ранения и травмы в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде в Индии утром 26 апреля. О происшествии сообщил телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уточняется, трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш в 50 километрах от города Горакхпур. Водитель автобуса, перевозившего детей, попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, шедшим на полном ходу.

Власти начали расследование причин случившегося, передает ТАСС.