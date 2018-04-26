В Турции произошло еще одно землетрясение
26 апреля 2018 09:40 315
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в восточной части Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 04.41 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к северу от города Эрзинджан. Очаг находился на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Отметим, что 24 апреля в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,5, в результате чего пострадали около 40 человек.
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