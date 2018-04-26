В Турции произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в восточной части Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 04.41 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к северу от города Эрзинджан. Очаг находился на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Отметим, что 24 апреля в провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,5, в результате чего пострадали около 40 человек.

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